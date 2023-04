Wypadek i praliż na drodze S8 pod Łaskiem. W trzech wypadkach zderzyło się 10 samochodów! ZDJĘCIA Lila Sayed

Aż pięć samochodów zderzyło się kilka minut po godz. 6 na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Sięganów pod Łaskiem na nitce drogi prowadzącej w kierunku Warszawy. Kilka minut później, w odległości ok. 100 metrów od tegoż wypadku, zderzyły się trzy samochody. A przed godz. 8, również na drodze S8, w Marzeninie doszło do kolejnej kraksy z udziałem trzech pojazdów. Droga w kierunku Warszawy do godz. 10 była całkowicie zablokowana. Paraliż był także na drogach, które wyznaczono jako objazdy.