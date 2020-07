Wyniki wyborów prezydenckich NA ŻYWO. Kto zostanie prezydentem Polski? Jaka była frekwencja? Sprawdź wyniki!

Jednak ostateczną pewność, co do tego kto został prezydentem Polski uzyskamy dopiero, gdy podane zostaną oficjalne wyniki z komisji wyborczych. W tym miejscu będziemy zbierać dla Was wszystkie dane. Odświeżajcie stronę, by dowiedzieć się kto wygrał wybory prezydenckie.

Według ekspertów, wynik w drugiej tury wyborów prezydenckich poznamy dopiero, gdy spłyną dane ze wszystkich komisji wyborczych. Przy bardzo wysokiej frekwencji i zbliżonym poparciu dla obu kandydatów, o zwycięstwie jednego z nich decydować może w zasadzie każdy oddany przez Polaków głos.

Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów, najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda: 43,50%, czyli przeszło 8 400 000. Rafał Trzaskowski uzyskał 30,46% wszystkich oddanych głosów to oznacza, że zagłosowało na niego ponad 5 900 000 Polaków.

Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 64,51%.

Zobacz, jak wybory prezydenckie przebiegały w Łodzi!