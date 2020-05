Wykonawca parkingów wielopoziomowych wybrany. Gdzie powstaną takie parkingi w Łodzi i ile aut pomieszczą?

- Mamy cztery lokalizacje parkingów wielopoziomowych. Będą to pierwsze obiekty w miejskim systemie, który chcemy konsekwentnie rozbudowywać. Wszystkie powstaną w ścisłym centrum. Dwa przy ul. Wschodniej i po jednym przy ul. Tuwima oraz al. Kościuszki - zapowiada Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.

W poniedziałek minął termin na odwołania od wyniku postępowania na wybór partnera do projektu. Zastrzeżeń nie było, a to oznacza, że na dniach zostanie podpisana umowa na budowę pierwszych ośmiu obiektów.

- Dokładnie osiemset dziewięćdziesiąt jeden miejsc parkingowych zbudujemyw partnerstwie publiczno-prywatnym. Naszym partnerem w projekcie jest firma Mota-Engil. To pierwsza taka inwestycja w Łodzi i największa w Polsce. Wszystkie miejsca będą oczywiście zadaszone - mówi prezydent Zdanowska.

Podpisanie umowy to zakończenie trwającego kilkanaście miesięcy etapu wyboru partnera do projektu.

-Najdłużej trwały negocjacje z zainteresowanymi firmami. Kiedy poznaliśmy już oczekiwania i możliwości rynku, przygotowaliśmy zaproszenie do składania ofert. Firmy miały kilka miesięcy na ich przygotowanie. Wpłynęły dwie, które analizowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Na ostatniej sesji radni zgodzili się na wskazane lokalizacje, a w poniedziałek upłynął czas na odwołania. Możemy podpisywać umowę - mówi Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architekturyi Rozwoju w łódzkim magistracie.



- Na początku 2021 r. wystartuje budowa wielopoziomowych parkingów. To złożony proces, którego poszczególne etapy szczegółowo określa umowa. Oczywiście będziemy na bieżąco informować o postępach prac- dodaje prezydent Zdanowska.



- Umowa dokładnie określa obowiązki stron i harmonogram inwestycji. Ma, bagatela, 350 stron – mówi Kolczyński. – Cztery lokalizacje, które Mota-Engil wybrało z kilkunastu, które wskazaliśmy to początek. Chcemy dalej rozwijać system wielopoziomowych parkingów.