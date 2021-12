Wyjątkowa roślina na Boże Narodzenie. Jemioła: magia i biznes. Warto ją mieć na święta w mieszkaniu

Andrzej, 20-latek z okolic Jordanowa koło Brzezin jemiołę zbiera sam. On również używa podnośnika, bo tak jest szybciej i bezpieczniej. Jego starsi koledzy wchodzili jednak na drzewa, tyle że dla bezpieczeństwa stosowali raki i mocowali się do konarów linami. Najchętniej wybierali miejsca odludne, często opustoszałe gospodarstwa tak, by nie natknąć się na leśniczego.

- Wie pan, dlaczego nikt ich nie ścina? Za to grozi grzywna nawet 5 tys. złotych. Gdy ścina się je w lesie bez zgody nadleśnictwa kara wynosi tylko 500 zł, a jak z przydrożnych drzew to praktycznie bezkarnie – wyjaśnia.

Wyjątkowa roślina na Boże Narodzenie. Jemioła: magia i biznes

Zbieranie jemioły to już nie tradycja, ale biznes i to bardzo opłacalny. Doświadczony zespół w ciągu tygodnia jest w stanie zebrać do tysiąca gałązek i gałęzi. Gdyby nawet policzyć tylko po 10 złotych za sztukę daje to zarobek 10 tys. złotych. A ceny przecież są znacznie wyższe, bo 20 złotych na łódzkich rynkach kosztuje niewielka gałąź, a za dużą, kilkudziesięciocentymetrową kulę trzeba zapłacić co najmniej 100 złotych.