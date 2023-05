Wyglądają niewinnie, ale mają sporo na sumieniu. Te kobiety i mężczyźni z Łódzkiego są ścigani listami gończymi REDAKCJA

Niektórzy z nich wyglądają niewinnie czy wręcz nobliwie. Nie zmienia to faktu, że poszukuje ich policja w Łodzi i podległe jej w regionie jednostki. Jeśli wiecie gdzie przebywają zgłoście to pod 112. Za co szuka ich policja? Szczegóły w galerii zdjęć.