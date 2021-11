Wydłużony o dodatkowy człon pociąg ŁKA wyjechał na trasę. Taki zabieg przejdzie jeszcze 10 pociagów

Pierwszy „powiększony” pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wyjechał w poniedziałek 15 listopada na trasę. Premierowa podróż rozpoczęła się o godz.15:06 z Łodzi Fabrycznej i wiodła do Skierniewic.

Wcześniej skład przeszedł zabieg wstawienia w środek dodatkowego członu u producenta - w firmie Stadler w Siedlcach. Przed odjazdem przez trzy godziny był dostępny na Dworcu Fabrycznym dla wszystkich zainteresowanych jego zwiedzaniem.

ŁKA posiada 20 pociągów typu Flirt, z czego 10 zostało przeznaczonych do rozbudowy o trzeci, dodatkowy człon. Wynika to ze wzrastającej liczby pasażerów. Do końca tego roku do Łodzi dotrą jeszcze cztery takie przedłużone składy. Liczba miejsc siedzących zwiększy się w nich ze 120 do 186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 metra, a całego rozbudowanego pojazdu 63,2 metra. Dodatkowy element pociągu wyposażony jest w klimatyzację, WiFi i gniazdka elektryczne.

Konstrukcja zespołów trakcyjnych Flirt jest oparta na systemie modułowym. Produkowane są pociągi liczące od dwóch do ośmiu członów, z liczbą miejsc siedzących od 120 do 488. Krótsze składy można w każdym przypadku rozbudować o kolejne wagony, aby umożliwić przewóz większej liczby osób.