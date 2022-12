Wydarzenia na weekend w Łodzi. Lista wydarzeń na sylwestrowy weekend w Łodzi! Gdzie świętować Nowy Rok?

Sylwester w Manufakturze

Szampańska zabawa w restauracjach

W sylwestrową noc nie zabraknie również przyjęć czy wystawnych kolacji. W tym roku w restauracjach z Manufaktury odbędą się cztery imprezy zamknięte, z wcześniej wymaganą rezerwacją stolika. Restauracja Mexican oraz Pankejk, jak co roku łączą siły, aby stworzyć huczną, sylwestrową imprezę. Start przewidziany jest na godzinę 20:00. Szampańska zabawa zawita także do Manuarte. Restauracja będzie czynna od godziny 10:00 do 15:00, a sylwestrowa zabawa zacznie się o godzinie 21:00. Do wspólnego świętowania zaprasza również Al Dente. Restauracja będzie czekać na swoich gości od godziny 12:00 do 02:00. Tego dnia będzie wymagana wcześniejsza rezerwacja stolika.