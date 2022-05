Wycieczka w Pieniny na Trzy Korony ze Zduńskiej Woli. To się da zrobić w jeden dzień ZDJĘCIA

Wycieczka w Pieniny na Trzy Korony

Wycieczka, którą da się zmieścić w jeden dzień. Wyjazd wcześnie rano pozwoli dotrzeć w góry, obejrzeć piękne widoki i wieczorem wrócić do domu.

Najszybsza trasa w Pieniny to przejazd autostradami A1 oraz A4, a następnie tak zwaną "Zakopianką" przez Nowy Targ do Sromowców Niżnych. Podróż samochodem to około 5 godzin.

Auto można zostawić na jednym z płatnych parkingów u podnóża Trzech Koron. Dalej pieszo do schroniska i malowniczym wąwozem na platformę widokową. Szlakiem żółtym oraz niebieskim.

Przejście bez forsowanie się zajmuje około dwóch godzin. Tyle samo trzeba zarezerwować na zejście z gór oraz dodać czas na podziwianie widoków na szczycie, z którego dobrze widać Tatry.

Trasa wycieczki: szlak żółty: Sromowce Niżne - schronisko PTTK Trzy Korony, Wąwóz Sobczański, przełęcz Szopka - szlak niebieski Trzy Korony platforma widokowa na Okrąglicy, Zamek Pieniński - szlak żółty przełęcz Szopka, Sromowce Niżne.