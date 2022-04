Wycieczka "schodami hobbita" na zamek Chojnik. Ze Zduńskiej Woli na majówkę

Dojście do zamku to około godzinna wspinaczka. Żółty szlak częściowo prowadzi skalnymi schodami, które przywodzą na myśl schody hobbita do Mordoru z "Władcy Pierścieni". Schody oficjalnie nazywane są "Schodami Kunegundy", ale coraz częściej pojawia się określenie tolkienowskie.

Widoki i panorama rozpościerająca się wieży zamku Chojnik należą do jednych z najpiękniejszych w całej kotlinie jeleniogórskiej. Widać stąd Karkonosze, Góry Izerskie, Kotlinę Jeleniogórską, Góry Kaczawskie.

Na szlak żółty można wejść z parkingu na ul. Potokowej w miejscowości Zachełmie. Trzeba wykupić bilet do Karkonoskiego Parku Narodowego, a także bilet wstępu na zamek. Jest otwarty w godzinach 10-17.

Szlaki na Chojnik