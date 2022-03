Wychowanka Łaskovii rozwiązała kontrakt z Lokomotiwem. Będzie grać w Rzeszowie

Powodem rozstania z klubem była agresja rosyjska na Ukrainę. Sytuacja nabrzmiała, kiedy podczas jednego z meczów fani Lokomotiwu ekipy mieli na trybunach kartki z literą „Z”, oznaczającą poparcie dla rosyjskiej agresji. Była to prawdopodobnie akcja oficjalnie zorganizowana przez klub z Kaliningradu.

- Z granicy odebrała w poniedziałek mama Benita - - mówi Bogdan Lipowski, trener Łaskovii Łask, którego zawodniczka jest wychowanką. - Byliśmy ostatnio w kontakcie, pisałem do niej, podtrzymywałem na duchu. Źle jest kiedy sport miesza się z polityką, ale uważam że podjęła dobrą decyzję. Nie mogła utożsamiać się z szowinistycznymi kibicami. Wprawdzie rezygnacja z gry w Lokomotiwie raczej jej nie posłuży, ale to nie miało znaczenia, ważny było odruch ludzki. Ona nie musi grać w Rosji, jest jedną z najlepszych siatkarek na świecie i już ma nowy klub. Będzie występować w Rzeszowie. Podpisała kontrakt z Developresem Bella Dolina, który zajmuje w ltabeli ekstraklasy drugie miejsce, za Chemikiem Police. Trenerem drużyny jest Stephane Antiga.