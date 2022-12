Wybuch w Mokrej Prawej. Na miejscu pracują biegli. Są wstępne ustalenia

– Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach wyjaśnia okoliczności wybuchu, do którego doszło we wtorek, 27 grudnia, przed godziną 14 w miejscowości Mokra Prawa. Poważnemu uszkodzeniu uległ dom jednorodzinny. Do szpitala z obrażeniami ciała trafił, przebywający tam, 54-letni mężczyzna. Jego 57-letnią żonę pogotowie lotnicze przewiozło z licznymi oparzeniami do specjalistycznego szpitala w Siemianowicach Śląskich. Poważniejszych obrażeń nie doznała natomiast przebywająca na dolnej kondygnacji 77-latka – informuje Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.