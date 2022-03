Wybory samorządowe zostaną przesunięte na wiosnę 2024 r.? "Wszyscy będą zadowoleni"

Pierwsza kadencja samorządu w formule nie czterech, a pięciu lat dobiegnie końca w październiku 2023 r., ale to właśnie wydłużenie jej o rok sprawia, że ich kalendarzowy termin zbiega się z terminem wyborów parlamentarnych, do Sejmu i Senatu. Połączenie wyborów parlamentarnych z samorządowymi jest niemożliwe, bo zabrania tego konstytucja. Przeprowadzenie obu elekcji tydzień po tygodniu nawet przy braku przeciwwskazań prawnych, byłby z kolei niemożliwe logistycznie dla komitetów: wielu samorządowców w kampaniach sejmowych pracuje na swoich posłów, nieraz sami startują w wyborach parlamentarnych dla uzupełnienia lub wzmocnienia list. Z drugiej zaś strony nakładające się kampanie wyborcze to gwarancja chaosu, dezorientacji, mylenia kandydatów przez wyborców nie tylko w obwodowych komisjach, ale i w kampanii ulicznej pełnej bilbordów i plakatów wyborczych.

- Możliwości są tylko dwie – mówi nam poseł PiS, który prosi o nieujawnianie jego nazwiska. - Kadencję samorządową można skrócić i zarządzić wybory na wiosnę 2023 r., tylko, że wtedy będzie „wycie” prezydentów miast z PO. Druga opcja to przedłużenie kadencji i przeprowadzenie wyborów samorządowych wiosną 2024 r. W tym przypadku wszyscy będą zadowoleni.