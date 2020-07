Wybory prezydenckie 2020 – relacja live z II tury wyborów prezydenckich. Polacy ruszyli do urn - w lokalach ustawiają się kolejki

•7:12

Głosować możesz wyłącznie w lokalu wyborczym właściwym dla twojego miejsca stałego pobytu. Jeśli w pierwszej turze dopisywałeś się do spisu wyborców w innym mieście – zostałeś w nim uwzględniony również na drugą turę. Oznacza to, że musisz głosować w tym samym lokalu, co 28 czerwca. Jeśli posiadasz zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy, możesz udać się z nim do dowolnego lokalu wyborczego.