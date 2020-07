Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski przegrywa z Andrzejem Dudą, ale liczy na odrobienie straty [RELACJA ZE SZTABU]

- Ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce, ale jestem przekonany, że jak policzymy głosy to wygramy. Na pewno! - dodał ze sceny podczas swojego wieczoru wyborczego.

- Dziękuję też wam wszystkim. To jest dopiero początek. Jestem absolutnie przekonany że wygramy, a po drugie, że wszyscy się obudziliśmy, nawiązaliśmy więź między sobą. W całej Polsce spotykaliśmy się tysiącami i jasno mówiliśmy, jakiej Polski chcemy. Chcemy równowagi, chcemy patrzeć tej władzy na rękę - stwierdził Trzaskowski.

- To właśnie Polki i Polacy w całej Polsce stworzyli nadzieję na Polskę tolerancyjną, gdzie najważniejsza jest równowaga i zdrowy rozsądek. Jestem absolutnie przekonany, że nic nas nie pokona. Już wygraliśmy niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Udało nam się stworzyć nadzieję, zbudować kampanię w pełni obywatelską. Chciałem wam podziękować - powiedział.

- A my mieliśmy społeczeństwo obywatelskie! - dodał.

- Poczekajmy do ostatecznych wyników. Ale mogę wam obiecać jedno. Zawsze będziemy stać przy słabszych i zawsze będziemy ich bronić. Doprowadzimy do tego, że ta władza, która próbuje nas dzielić, odejdzie w niepamięć i będziemy mogli razem, wszyscy, w całej Polsce, bronić tego co najważniejsze. Równowagi władz, demokracji i tego, że władza ma być dla obywatela, a nie odwrotnie - powiedział.