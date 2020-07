Wybory prezydenckie 2020: Kontrowersje podczas głosowania Kaczyńskiego. Śledź ogólnopolską relację live z II tury wyborów prezydenckich

•14:16

Przypominamy o ważnej zasadzie głosowania dla osób, które otrzymały pakiet wyborczy pocztą i nie odesłały go tą samą drogą, tylko zdecydowały się dostarczyć go osobiście do lokalu wyborczego. Nie należy wrzucać go do urny, tylko przekazać komisji wyborczej – w przeciwnym wypadku głos zostanie uznany za nieważny.