WUNDER WAVE 93. Koncert U.K.SUBS Karcer i TZN Xenna w Łodzi

W kwietniu 1978 roku ustabilizował się skład zespołu nowym perkusistą został Peter Davies a basistą Paul Slack. W maju 1978 roku John Peel zaprosił zespół aby nagrali sesje w Radiu BBC. Peel zaoferował im również wydanie singla. W maju 1978 roku U.K.SUBS podpisali kontrakt z GEM Rec. Sukces ich pierwszych singli "Stranglehold" przyczynił się do tego, że zespół został zaproszony do programu Top Of The Pops. We wrześniu 1978 roku pojawił się na rynku ich debiutancki klasyczny album "Another Kind of Blues", który uplasował się na 21 miejscu angielskiej listy przebojów. Komercyjny sukces ich następnego singla przyczynił się do tego, że zespół został ponownie zaproszony do programu Tops Of The Pops.

Historia zespołu zaczyna się w momencie gdy weteran kilku londyńskich zespołów (The Marauders, Bandana) Charlie Harper spotkał na swej w październiku 1977 roku gitarzystę Nicky Garratt'a. Oprócz dwójki wspomnianych muzyków w owym czasie zespół tworzyli również: perkusista Steve Jones i basista Steve Slack. Zespół zaczął grać wiele koncertów w londyńskich klubach ,udało im się również zarejestrować dwa utwory: "I Live In A Car" oraz "Telephone Numbers", które ukazały się na koncertowym składankowym albumie"Farewell To Roxy".

W 1979 roku U.K.SUBS wyruszyli na podbój Ameryki (zagrali kilka koncertów w Nowym Jorku jako support dla The Police). W pierwszych miesiącach 1980 roku U.K.SUBS koncertowali w Europie u boku The Ramones. W marcu 1980 roku ukazał się singiel "Warhead", który zajął 30 miejsce na angielskiej liście przebojów. Zespół ponownie pojawił się w programie telewizyjnym "Tops Of The Pops". W kwietniu 1980 roku ukazał się drugi album zespołu "Brand New Age",który ugruntował pozycję U.K.Subs na muzycznej scenie plasując się na pozycji 18 angielskiej listy przebojów. Magazyn "Sounds" przyznał tej płycie 5 gwiazdek. Następną płytą był album koncertowy "Crash Course", który wspiął się na szczyt angielskiej listy najlepiej sprzedających się albumów.

Wkrótce po nagraniu tej płyty zespół opuścili Pete Davie oraz Paul Slack a ich miejsce zajęli Steve Roberts (ex-Cyanide) i basista Alvin Gibbs. Nowy skład zespołu zadebiutował na singlu "Party In Paris" natomiast w lutym 1981 r na rynku pojawił się czwarty album U.K.Subs "Diminished Responsibility". Po wydaniu tej płyty Subsi wyruszyli na trasę po Wlk.Brytanii wraz z Anti Pasti i The Stiffs. Rok 1981 upłynął muzykom na niezliczonej ilości koncertów w Wlk. Brytanii i Europie. W marcu 1982 roku ukazał się kolejny album "Endangered Species" wydany przez nową wytwórnię NEMS. Po nagraniu tej płyty zespół opuścił Steve Roberts, który miał spore problemy z nałogiem alkoholowym. Jego miejsce zajął Sol Mintz. Z nowym perkusistą Subsi wyruszyli na kilkumiesięczne tournee po Stanach Zjednoczonych razem z Antio Nowhere League.. Kolejnym singlem zespołu był "Shake Up The City". Po wydaniu tego singla Nicky Garrat,Alvin Gibbs i Sol Mintz ogłosili, że odchodzą z zespołu.