Wspominamy Krzysztofa Kiersznowskiego. Archiwalny wywiad z aktorem. "Mama chciała żebym został aktorem, a ja się jąkałem"

Co pana sprowadza do Łodzi?

Przygotowuje tu spektakl satyryczny „Okolice Europy”. Biorę w nim udział ja i dwóch moich młodszych kolegów z łódzkiego Teatru Nowego. Bardzo fajny tekst napisał Radosław Hendel. Jesteśmy w trakcie przygotowań. 27 października mamy premierę w klubie „Wytwórnia”.

O czym jest ten spektakl?

Opowiada o różnych przypadkach ludzi, którzy bardziej uważają się za Europejczyków, niż nimi są.

Po latach powrócił pan do miejsca, gdzie pan kiedyś studiował?

No tak. Cztery lata studiowałem w Łodzi. Po ukończeniu szkoły przyjeżdżałem tu kręcić filmy. Tak było w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Potem miałem przerwę. Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkałem z rodziną w Irlandii. Po powrocie do kraju nakręciłem w Łodzi teledysk Budki Suflera. W wytwórni filmowej. Teraz powracam w to miejsce. Tam mieści się bowiem klub „Wytwórnia”, gdzie odbędzie się premiera spektaklu. Ja zawsze miałem sentyment do Łodzi.