Wskoczył do stawu i omal nie utonął - policja apeluje o rozwagę nad wodą

Zachowaj rozwagę nad wodą

Wskoczył do stawu i omal nie utonął

Późnym popołudniem policjanci ratowali 30-latka, który wskoczył do wody i zaczął się topić. Dzięki szybkiej akcji reanimacyjnej mężczyznę udało się uratować. Do tego zdarzenia doszło przy jednym z prywatnych stawów w Podskarbicach Szlacheckich, gdzie mężczyzna wypoczywał nad wodą i postanowił do niej skoczyć. Plusk słyszały kobiety, pracujące w pobliskim sadzie i podniosły alarm, gdy zauważyły ciało na powierzchni.

Udało się je wyciągnąć i gospodarze natychmiast podjęli reanimację. Potem przejęli ją policjanci i kontynuowali aż do przywrócenia czynności życiowych przez załogę pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Do podobnych wypadków może dochodzić w każdym miejscu, nad każdą wodą. A ponieważ przed nami sezon wakacyjny – policja apeluje o rozwagę.

- Niejednokrotnie wypoczynek nad wodę na skutek ignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, może przerodzić się w dramat – zwraca uwagę mł. asp. Agata Krawczyk. - Poniżej kilka zasad, którymi powinniśmy się kierować przebywając nad wodą.