Wraca nabór do łódzkich Terytorialsów! 9BOT poszukuje ochotników. Najbliższe szkolenie przygotowawcze już w lipcu

- Działania żołnierzy 9ŁBOT w walce z pandemią nie zwalniają tempa a jednocześnie powoli przygotowujemy się do wznowienia naboru nowych ochotników do służby w naszej formacji - informuje mjr Arkadiusz Rubajczyk Oficer Prasowy 9ŁBOT.



- Zainteresowani służbą mają do wyboru szkolenie podstawowe w formie ciągłej przez 16 dni lub 8 weekendów - dodaje.

Służba w WOT rozpoczyna się szkoleniem podstawowym zakończonym przysięgą wojskową. Następnie szkolenia rotacyjne odbywają się w systemie weekendowym, co pozwala ochotnikom pogodzić służbę w wojsku z życiem prywatnym i zawodowym.

Każdy kto chciałby zasilić szeregi 9ŁBOT może zgłosić się osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Wojskowej Komendy Uzupełnień, platformę ePUAP, pocztę tradycyjną, portale społecznościowe lub strony internetowe WKU.

Najbliższe szkolenie podstawowe w systemie 16-dniowym rozpocznie się od 17.07, natomiast w systemie weekendowym od 26.09.