Wraca mroźna zima? Jest długoterminowa prognoza pogody na luty 2021

Prognoza długoterminowa opracowana przez zespół Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowana na podstawie różnych modeli analitycznych, wskazują na znaczne ochłodzenie w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego. Temperatury rzędu minus 15 czy minus 20 stopni Celsjusza nie są niczym nadzwyczajnym w naszym klimacie, jak podkreślają synoptycy.

Wraca mroźna zima? Modele pogodowe wskazują na znaczne ochłodzenie w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego. A temperatury minimalne mogą spadać nawet znacznie poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Czy to oznacza, że mroźna zima dopiero nadchodzi?

Zespół badawczy IMGW opracował prognozę długoterminową dla Polski na luty 2021. Przewiduje, że występowanie na przemian minimalnej temperatury powietrza w granicach -20°C (lokalnie nawet niższej) oraz maksymalnej temperatury powietrza dochodzącej od kilku nawet do 10°C, może cechować większą część lutego. Naukowcy z IMGW przeanalizowali dane pomiarowe pochodzące z 87 stacji meteorologicznych IMGW-PIB i te z ostatnich 5 lat nie wskazują, aby występowanie temperatury powietrza rzędu -15°C czy nawet -20 °C w naszym kraju było czymś nadzwyczajnym. Co więcej występowanie temperatury maksymalnej rzędu 10°C i wyżej w lutym również nie jest niczym niespotykanym - podkreślają synoptycy.

Czy przed nami zima stulecia? W Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981–2010, w zależności od regionu, między -4,7 a 2,6 °C. Jak będzie w lutym 2021? Najzimniej ma być w trzeciej dekadzie lutego niektóre modele prognozują temperatury minimalne około -20 °C. Ale w modelu WRF-CFS minimalna wartość może osiągnąć nawet -28°C dla okolic Białegostoku, podczas gdy model IMGW-TWS prognozuje spadek temperatury minimalnej do -14°C. Według jednego z modeli, 20 lutego dobowa minimalna temperatura powietrza dla północno-wschodniej części Polski oraz terenach górskich może spaść do około -20 °C. - Długoterminowa prognoza warunków meteorologicznych, jak każda prognoza pogody jest ściśle zależna od cyrkulacji atmosferycznej, która w horyzoncie kilku tygodni, z różnych przyczyn, może przebiegać w odmienny sposób niż zakładano w dniu opracowania - zastrzega IMGW.

Prognoza długoterminowa na luty 2021 Według modeli pogodowych analizowanych przez IMGW, od 1 do 10 lutego na południu Polski przewiduje się występowanie minimalnej temperatury powietrza skrajnie od -15°C do -5°C w szczytowych partiach górskich (Kasprowy Wierch, Śnieżka), na południowym wschodzie (Komańcza od -12°C do 1°C) oraz na wschodzie i północnym-wschodzie kraju przez przeważnie od -10°C do 2°C na Podkarpaciu po wartości od -13°C do 0°C na Suwalszczyźnie.

W Polsce centralnej minimalna temperatura powietrza może występować przeważnie od -10°C do 2°C. Na zachodzie kraju minimalna temperatura powietrza może się wahać na ogół od -7°C do 3°C (od Wielunia po Szczecin), natomiast w części północnej możemy się spodziewać występowania minimalnej temperatury powietrza w przedziale od -6°C do 4°C. Maksymalna temperatura powietrza na przeważającej powierzchni kraju może się wahać przeważnie od -2°C nawet do 10°C. Od 10 do 20 lutego model pogodowy wskazuje minimalną temperaturę powietrza na Kasprowym Wierchu i Śnieżce od -18°C do -5°C oraz od -18°C do 0°C w północno wschodniej i wschodniej części kraju (od Komańczy po Suwałki). W części północnej od Olsztyna do Gdańska oraz na południu (w Zakopanem i Muszynie) przewiduje się wahanie minimalnej temperatury powietrza od -15°do 0°C, natomiast w pozostałej części kraju przeważnie od -13°C do lokalnie 2°C.

Nieco wyższe wartości minimalnej temperatury powietrza od -10°C do 2°C możliwe są na obszarze od Gorzowa Wielkopolskiego do Łeby oraz na Helu od -8°C do 2°C. W części zachodniej kraju, zmienność maksymalnej temperatury powietrza przewidywana jest od około -3°C miejscami -2°C do około 8-9°C. Lokalnie w pasie południowej Polski od Krakowa do Wrocławia maksymalna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się wahać od -2°C do 10°C, co sprawi, że ten obszar może okazać się najcieplejszym w drugiej dekadzie lutego. W ostatniej dekadzie lutego model IMGW-TWS przewiduje temperaturę minimalną poniżej -10°C na Kasprowych Wierchu i Śnieżce, południu Polski i na ścianie wschodniej od wojewódzka podkarpackiego (-18°C), po Suwalszczyznę (-14°C). Na przeważającym obszarze naszego kraju temperatura minimalna może wahać się od -8°C do 1°C. Najcieplejsze pod względem temperatury minimalnej pozostać może wybrzeże Polski z wartościami od -6°C do 2°C.

Najwyższa temperatura maksymalna według modelu IMGW-TWS, spodziewana jest w południowo zachodniej i zachodniej Polsce oraz na wybrzeżu (wartości temperatury maksymalnej od 0°C do 10°C, miejscami 11°C. Pozostały obszar to przeważnie wartości od -3°C do 6°C. - Mając na uwadze powyższe wyniki prognoz kilku modeli długoterminowych, wiele wskazuje na to, że zima nie może się zdecydować, czy chce u nas zostać na dłużej i najprawdopodobniej będzie okresami zaglądać przynosząc chłód i być może opady śniegu - podsumowuje zespól badaczy.

źródło: IMGW