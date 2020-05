Wpadka pseudokibica Widzewa. Ukrywał się 4 lata, został zatrzymany pod Andrespolem koło Łodzi

Stróże prawa wiedzieli, że 37-latek z pewnością będzie próbował uciekać. Dlatego starannie przygotowali się do akcji. Wzięła w niej udział specgrupa z KWP w Łodzi, która otoczyła teren. Gdy policjanci zapukali do drzwi, otworzyła żona poszukiwanego i oznajmiła, że męża nie ma w domu. Kłamała. W tym czasie 37-latek wpadł na I piętro, otworzył okno, czmychnął na dach i gdy przymierzył się do skoku na teren sąsiedniej posesji, jak spod ziemi wyrośli przed policjanci w kominiarkach, którzy wybili mu z głowy ucieczkę. Zrezygnowany 37-latek wrócił z dachu do mieszkania.

- Poszukiwany oddał się w ręce oczekujących funkcjonariuszy. Przyznał, że wizyta stróżów prawa jest dla niego kompletnym zaskoczeniem. Stwierdził też, że od pewnego czasu jest bezrobotny – informuje nadkomisarz Adam Kolasa z zespołu prasowego KWP w Łodzi.