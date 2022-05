Wokalistka i influencerka Magda Bereda wystąpiła w ZOO Borysew. Na koniec był wzruszający moment ZDJĘCIA

Magda Bereda nie kryła emocji, których dało jej spotkanie z egzotycznymi zwierzętami. - Cieszę się, że tu jestem. Mogłam zobaczyć białego lewka, który jest absolutnie przepiękny. Udało mi się go pogłaskać i było to spełnienie marzenia z dzieciństwa. Niespodzianką było także spotkanie z foką Dawidem, z którym miałam okazję zbić żółwika. To fajne miejsce rozrywki, jest tu mega klimat, który tworzą nie tylko zwierzęta, ale i ludzie, których można tu spotkać.