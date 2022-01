Wójt Gminy Zgierz: kontrole urzędników w Wojtyszkach nie wykazały nieprawidłowości. Mieszkańcy są zbulwersowani. Wiktor Przygocki

Wójt Wioleta Głowacka stwierdziła, że podczas dwóch kontroli w 2021 roku, urzędnicy z gm. Zgierz nie wykazali żadnych nieprawidłowości w pracy schroniska w Wojtyszkach (pow. sieradzki), znanym jako “obóz koncentracyjny dla psów”. Jest to największe tego typu miejscu w Polsce, w którym przebywa ok. 1200 zwierząt z ponad sześćdziesięciu gmin - w tym także z gminy Zgierz. O schronisku zrobiło się w głośno w listopadzie ubiegłego roku, kiedy po licznych sygnałach wyszło na jaw, że zwierzęta od dawna przeżywają tam gehennę. W większości wygłodzone, chore, poranione i wylęknione - służące właścicielce głównie jako obiekt zysku. W schronisku doszło w listopadzie do kilkudniowej interwencji pod nadzorem prokuratury. Według Grzegorza Bielawskiego z “Pogotowia dla zwierząt”, policja odnalazła na miejscu m.in martwe i rozczłonkowane psy w chłodni...