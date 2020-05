Wojskowy samolot odrzutowy nad Łodzią. Szkolą się wojskowi piloci. M-346 Bielik nowy samolot szkolny Sił Powietrznych nad lotniskiem w Łodzi

Nad Łodzią pojawia się od kilku dni samolot odrzutowy, zmierzając na łódzkie lotnisko i obniżając lot. Nie jest to jednak F-16 z eskadry w Łasku, jak można by przypuszczać, ale nowy samolot szkolny Polskich Sił Powietrznych M346 Bielik. Ma nieco inną sylwetkę, a jego silniki tak nie hałasują jak silnik F-16.

Bielik przylatuje z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, robi podejście do lądowania, ale nie ląduje na łódzkim lotnisku. Jak mówi Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka łódzkiego portu, Bielik pojawiał się na łódzkim niebie jeszcze przed pandemią.

M346 Bielik to nowy i zarazem najnowocześniejszy samolot w polskich Siłach Powietrznych. W 2014 roku podpisano kontrakt z włoską firmą Alenia Aermacchi na dostawę 8 samolotów szkolno-treninowych M346 Master, aby zastąpić starzejące się TS-11 Iskra. Dwa lata później do Polski przyleciały dwa pierwsze samoloty. W 2018 roku nadano im nazwę Bielik i podpisano z Włochami kontrakt na dostarczenie kolejnych czterech samolotów do końca 2020 roku. W opcji jest zakup jeszcze czterech do 2022 roku. Gdyby została wykorzystana, Siły Powietrzne dysponowałyby 16 nowoczesnymi samolotami szkolnymi.