Wojsko sprzedaje mieszkania blisko Łodzi. Mieszkania od AMW w Leźnicy i Łasku

25 kwietnia br. Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy rozstrzygnie przetargi na sprzedaż 16 mieszkań na osiedlu w Leźnicy Wielkiej koło Łęczycy oraz jednego mieszkania w Łasku. Oferowane lokale mieszkalne mają od dwóch do czterech pokoi. Mieszkania znajdują się na parterze oraz I, II, III i IV piętrze. Do każdego z nich przynależy piwnica, a część z nich ma balkon. Ceny wywoławcze wahają się od 100 tys. do 250 tys. zł.