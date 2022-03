Wojska Polskiego: od niedzieli duże zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Ulice WiN i Krawiecka z odwrotnym kierunkiem ruchu

W najbliższą niedzielę 6 marca zmieni się organizacja ruchu oraz trasy autobusów MPK w rejonie remontowanego odcinka ul. Wojska Polskiego. Komunikacja miejska (linie Z6, 85 i N6) zostaną skierowane przez ul. Krawiecką do ul. Organizacji WiN. To pozwoli na skrócenie odległości do przystanków od ul. Wojska Polskiego. Aby jednak umożliwić przejazd autobusom, konieczne jest także wprowadzenie zmian w organizacji ruchu samochodowego.

Mieszkańcy nadal będą mieli zachowane wjazdy docelowe do posesji i bloków, będzie także utrzymana możliwość przejazdu przez skrzyżowanie ulic Franciszkańskiej i Wojska Polskiego z północny na wschód. Zmieni się natomiast kierunek ruchu na ul. Krawieckiej. Przejazd możliwy będzie od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Organizacji WiN. Odwrócenie dotychczasowego kierunku ruchu nastąpi również na samej ul. Organizacji WiN na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Krawieckiej. Przejazd samochodów możliwy będzie wyłącznie w stronę ul. Franciszkańskiej. Zmiany te są czasowe, do ukończenia kolejnego etapu przebudowy.