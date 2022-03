Wojna na Ukrainie już wywindowała ceny paliw, a czekają nas kolejne podwyżki. Ile kosztują benzyna, olej opałowy i autogaz

Jak wynika z danych Biura Maklerskiego "Reflex" z Łodzi, tylko w ciągu tego tygodnia średnia cena benzyny w województwie łódzkim wzrosła o nawet 90 groszy na litrze, olej napędowy zdrożał o 82 grosze, natomiast autogaz o 23 grosze. Litr benzyny 95-oktanowej kosztuje już średnio 6,17 zł, a benzyny 98-oktanowej 6,62 zł. Za litr oleju napędowego w województwie łódzkim trzeba zapłacić średnio o 6,43 zł, a autogazu 2,9 zł. I to jeszcze nie koniec złych wieści.

- Do końca tego tygodnia średni poziom cen benzyny 95-okranowej może wzrosnąć do 6,20 zł za litr, a oleju napędowego do 6,50 zł - przewiduje Rafał Zywert, analityk rynku paliw BM "Reflex". - Średnie ceny autogazu zbliżają się natomiast do poziomu 3 zł za litr. W przyszłym tygodniu czekają nas, niestety, dalsze podwyżki cen paliw. Średnia cena benzyny 95-oktanowej może osiągnąć poziom 6,50 zł za litr, oleju napędowego natomiast 6,90 zł za litr. Na części stacji paliw możemy niestety zobaczyć ceny diesla powyżej 7 zł za litr.