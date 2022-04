Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. 5 mln na projekt. Jakie szczegóły? ZDJĘCIA

– Chcemy pomóc urządzić nasz region w sposób, o którym mówimy. Zazielenić go, sprawić, by był jeszcze piękniejszy niż jest – mówił Grzegorz Schreiber podczas środowej konferencji prasowej. – Dlatego przygotowaliśmy projekt adresowany do samorządów, ale także do mieszkańców województwa. I jednych, i drugich chcemy tym projektem zainteresować, wciągnąć ich do niego i wspólnie zmieniać nasze województwo.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dedykowana samorządom część projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - Ogrody przyjazne naturze” ma formę konkursu. Zarząd województwa przeznaczył na niego 3 miliony złotych. Można zgłaszać pomysły dotyczące tworzenia, adaptacji lub uatrakcyjniania przestrzeni zielonych dostępnych dla mieszkańców: ogrodów, parków, skwerów, zielonych lub kwietnych alei. Tworzenia terenów rekreacyjnych z funkcjami ścieżek edukacyjnych, zielonych placów zabaw i przystanków, czy elementów zielonej infrastruktury, np. ścian wertykalnych, zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej. Obszarów zielonych przyjaznych ptakom i owadom.

Na każdy z takich pomysłów można otrzymać do 150 tysięcy złotych. Projekty muszą zostać zrealizowane w 2022 roku. – Chcemy mobilizować samorządy, żeby zazieleniły każdą przestrzeń, którą można na to przeznaczyć – mówił marszałek Grzegorz Schreiber. – Świetnie by było, żeby tworzyć przestrzenie zintegrowane. Czyli że jeśli sadzimy na przykład rośliny miododajne, to obok warto ustawić ule lub budki dla owadów.