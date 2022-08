Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie przyciągnęło tłumy ZDJĘCIA

Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie - 28.08.2022

Wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, czyli zespół Zakopower. Nie zabraknie największych hitów zespołu m.in. "Boso", "Tak ma być", czy "Bóg wie gdzie". Będzie też widowiskowy pokaz tańca z ogniem. Wcześniej mieszkańców bawił Robert Korólczyk, znany z Kabaretu Młodych Panów.

Święto chrzanu to jednak przede wszystkim promocja produktu, z którego słynie zagłębie chrzanowe, które rozciąga się na ok. 700 hektarach w gminach Osjaków, Kiełczygłów, Siemkowice, Rusiec, Działoszyn i Konopnica. Tutejsi plantatorzy i przetwórcy odpowiadają za ok. 70 proc. krajowej produkcji chrzanu. Od 2007 r. chrzan znad środkowej Warty w naturalnej postaci, czyli w laskach - jędrnych, pękających przy zginaniu - widnieje na ministerialnej liście produktów tradycyjnych. Znajdziemy tam też obrowską zupę chrzanową i chrzan po staropolsku. Iście piekielna moc tutejszego chrzanu wynika z wysokiej zawartość synigryny, co potwierdziły badania. Warto dodać, że smak nadwarciańskiego chrzanu w jednym z odcinków programu "Kuchenne Rewolucje" chwaliła sama Magda Gessler. Jego wyróżnikiem jest ostrość, wynikająca z dużej zawartości synigryny.