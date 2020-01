Wojciech Gędek odwołał się od wyroku nakazujcego przeprosiny Ireneusza Jabłońskiego

Progi do liceów i techników w Łodzi w rekrutacji 2018/2019 [LISTA]

Przedstawiamy tegoroczne progi do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych w Łodzi. Pochodzą one z głównego etapu rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Na kolejnych slajdach naszej galerii prezentujemy placówki z najwyższymi progami punktowymi. Do nich dosta...