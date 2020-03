Wnioski o dofinansowanie z programu "Mój prąd" już tylko on-line [FOTO]

– mówi Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. –

Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę.

To jest drugi nabór do tego programu. W pierwszym z dofinansowania skorzystało 12 755 osób. II nabór trwa od 13 stycznia. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 26 marca wpłynęło już 21 tys. wniosków, w tym 14 289 papierowych oraz 6 711 elektronicznych.

- Już ponad 10 000 wniosków jest na różnym etapie weryfikacji, z czego prawie 5 000 wniosków elektronicznych zostało już ocenionych, w tym ok. 4 000 pozytywnie, a pozostałe wymagają uzupełnień. Nabór potrwa do 18 grudnia - informuje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

„Mój Prąd” z miliardowym budżetem to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Program przyczynia się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Wniosek można złożyć tutaj: mój prad