Wnioski o „300 plus” można składać jeszcze do końca listopada

Co zrobić, aby otrzymać „300 plus”

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal [email protected] Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podając prawidłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły, a także aktualny numer swojego konta.

- Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do końca sierpnia gwarantowało wypłatę świadczenia do końca września. Na rozpatrzenie wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopadzie ZUS ma dwa miesiące. Pieniądze przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku. Wypłata świadczenia realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS - dodaje Monika Kiełczyńska.