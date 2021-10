Właściciel EC2 ma dług wobec miasta. Prezydent wskazała kandydata do rady wierzycieli

Przedstawicielem Łodzi w radzie wierzycieli Hakamore został Michał Chmielewski, dyrektor departamentu gospodarowania majątkiem w Urzędzie Miasta Łodzi. Miasto Łódź z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod EC2, łącznie 20 hektarów, należności nie otrzymuje od 2019 r. Dług, wraz z odsetkami sięgnął w lipcu 2021 r. ponad 425 tys. zł., a inne nieuregulowane zobowiązania z okresu postępowania upadłościowego to kolejne 860 tys. zł.

EC2, dawniej Elektrociepłownia im. Włodzimierza Lenina, oddano do użytku w 1960 r. W 1993 r. wraz z EC3 i EC4 została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa, spółka zaś w 2005 r. została kupiona przez prywatnego inwestora Dalkię (dziś Veolia). EC2, której obiekty mieszczą się przy ul. Wróblewskiego, Różanej, Wieniawskiego, Piasta i Bocznicy Kolejowej, dostarczała ciepło dla osiedli Retkinia i Karolew, a zaczęto ją wygaszać w 2012 r. Trzy lata później była już nieczynna, Veolia sprzedała elektrociepłownię spółce Hakamore. Wielkości transakcji nie ujawniono, ale nieoficjalnie mówiło się o ponad 30 mln zł. Obiekt miał być przystosowany pod budowę i adaptację m.in. budynków biurowych i mieszkalnych, w 2019 r. rozpoczęły się nawet prace rozbiórkowe, ale wstrzymał je Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace prowadzono bez pozwolenia, a rok wcześniej rozpoczęło się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Właściciel tłumaczył rozpoczęcie rozbiórki samowolą firmy rozbiórkowej, a na miejscu okazało się, że ingerencja w obiekty objęte decyzją konserwatora była na poziomie, który pozwalał przywrócić je do stanu sprzed podjęcia robót.