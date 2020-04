Włamania w Łodzi. Gdzie złodzieje grasują najczęściej?

Co sprzyja kradzieży? Nie da się jednoznacznie powiedzieć w których dzielnicach miasta dochodzi najczęściej do kradzieży. Jak podaje łódzka policja czynnikiem sprzyjającym tego rodzaju przestępczości są duże skupiska ludzi występujące w rejonie poszczególnych dzielnic - chodzi tu przede wszystkim o osiedla domków jednorodzinnych oraz osiedla mieszkaniowe (tzw. blokowiska).

W pierwszym kwartale 2020 roku łódzcy policjanci odnotowali 411 takich zdarzeń, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku doszło do około 501 kradzieży z włamaniem. Można więc przyjąć, że liczba włamań w Łodzi maleje. Jednak dane z całego ubiegłego roku są mniej optymistyczne. Łódzka policja w 2019 roku odnotowała łącznie 2516 przypadków kradzieży i kradzieży z włamaniem. Ta liczba dotyczy zarówno kradzieży z włamaniem do mieszkań, kradzieży mienia z wnętrza otwartych lokali mieszkalnych a także kradzieży prądu.

Kiedy złodzieje grasują najczęściej?

Jak wynika z dostępnych danych, czas działania sprawców zależy od pory roku oraz pory dnia. Najczęściej włamywacze wykorzystując moment, gdzie domownicy przebywają w pracy, bądź wyjeżdżają na wakacje.

Jak uchronić swoje mieszkanie przed włamaniem?

To, czy zostaniemy okradzeni, jest często kwestią przypadku. Złodziej wykorzystuje bowiem nadarzającą się okazję. Jednak złodzieje coraz częściej starają się dobrze do tego przygotować. Typując mieszkanie do włamania, zbierają wcześniej informacje o zasobach, mieszkańcach ich zachowaniu i przyzwyczajeniach. Część informacji uzyskuje od osób trzecich lub nawet przez bezpośredni kontakt z ofiarą. Mieszkańcy tej samej ulicy czy podwórka wiedzą o sobie wiele - jak się komu wiedzie, kto gdzie pracuje, jakim jeździ samochodem.

O czym należy pamiętać zabezpieczając swoje mieszkanie?

Policja podaje kilka uniwersalnych zasad, których powinniśmy przestrzegać:

- przed wyjazdem, nawet na kilkudniowy wypoczynek, nie chwalmy się wszystkim jakie mamy plany

- nie przekazujmy nikomu jakichkolwiek informacji o naszym stanie majątkowym,

- rzeczy wartościowe - gotówkę, biżuterię - odpowiednio zabezpieczmy,

- wychodząc z mieszkania, dokładnie zamykajmy drzwi i zabezpieczajmy okna i drzwi balkonowe tak, aby nie można ich było z zewnątrz otworzyć,

-jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, poprośmy kogoś ze znajomych lub rodziny o opiekę nad naszym mieszkaniem

-nie zawierajmy przypadkowych znajomości i nie sprowadzajmy przypadkowych gości,

-jeżeli mamy do czynienia z osobami obcymi, które chcą wejść do naszego mieszkania podając się np. za listonosza czy hydraulika, dokładnie sprawdźmy ich wiarygodność; w razie wątpliwości nie wpuszczajmy ich, lecz poprośmy o przyjście w późniejszym terminie, kiedy w mieszkaniu będzie mógł być razem z nami ktoś z rodziny czy sąsiadów,

-stosujmy zróżnicowane systemy zabezpieczeń - kilka różnego typu zamków, alarmy, wzmocnione drzwi, dobrze jest założyć wizjer i tzw. zaporę łańcuchową,

-nie powierzajmy kluczy osobom obcym, mało znanym, szczególnie uczulmy w tej kwestii dzieci

- oznakujmy w sposób dyskretny swoje przedmioty, ułatwi to później ich identyfikację

Jeżeli już dojdzie do włamanie do naszego mieszkania, nie róbmy w nim porządków, nie przeglądajmy rzeczy celem stwierdzenia co zginęło bowiem w ten sposób zacieramy ślady potrzebne policji w śledztwie. Zamiast tego niezwłocznie powiadommy policję.