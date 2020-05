Władze Łodzi uczciły Narodowy Dzień Zwycięstwa. Dziś 75. rocznica zakończenia II wojny światowej

W Łodzi prowadzono także na szeroką skalę Akcję N. Jej zadaniem było dezinformowanie Niemców, podważanie ich wiary w zwycięstwo oraz dezorganizacja aparatu administracyjnego. Za Akcję N odpowiedzialni był młodzi ludzie, którzy wydawali w języku niemieckim, prasę „Der Soldat” i ”Erika”. Prezentowano tam zbrodnie niemieckie, ale też wyszydzano przywódców III Rzeszy.

Wysyłano również do policji fikcyjne donosy. Do urzędów podatkowych natomiast wysyłano donosy na Niemców sugerując np. niepłacenie podatków.

W sierpniu 1944 na cmentarzu żydowskim Niemcy rozstrzelali 50 żołnierzy AK powiązanych z wywiadem i Akcją N.

W Łodzi znajdował się także niemiecki obóz dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej, gdzie więziono i zmuszano do niewolniczej pracy dzieci od 8 do 16 roku życia. Przez obóz przeszło kilka tysięcy młodocianych więźniów, z których ok. 100 zginęło.