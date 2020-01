Władze Łodzi planują już sześć fuzji przedszkoli w zespoły. Zobacz czy na liście jest placówka twojego dziecka...

Magistrat nie łączy projektów połączeń z niepowodzeniami konkursów. Urzędnicy twierdzą, że chodzi tylko o usprawnienie pracy placówek zajmujących się maluchami.

Przypomnijmy, że – zgodnie z obowiązującym w Łodzi regulaminem – dyrektor przedszkola, do czterech oddziałów, otrzymuje do nauczycielskiej pensji od 600 zł do 1200 zł miesięcznie (brutto). Od piątego oddziału widełki wzrastają do stawek 650-1300 zł. Jeśli przedszkola tworzą zespół, z dwóch szefów robi się jeden, który dostaje zastępcę (jego dodatek jest w przedziale 200-450 zł). Część dyrektorów przedszkoli chciałaby ich powiązania z podstawą pensji nauczyciela. Tak jest np. w Zduńskiej Woli. Tam szefowie samorządowych placówek dla maluchów otrzymują dodatki w wysokości od 30 do 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego (czyli obecnie od 1145 zł do 2290 zł). W ten sposób dodatki automatycznie rosną, jeśli rząd decyduje się na podwyższenie „podstawy”.