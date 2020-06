Włączyli sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Łomżyńskiej w Łodzi. Tylko po co?

Światła włączono jednak w odpowiedzi na apel dyrekcji szkoły podstawowej nr 83, która wystosowała go do Zarządu Dróg i Transportu w trosce o bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Tyle, że apel był wystosowany jeszcze w lutym przed epidemią koronawirusa, a teraz gdy od trzech miesięcy dzieci i tak nie chodzą do szkoły, a wrócą do niej najwcześniej za kolejne trzy miesiące, to włączanie sygnalizacji nie jest zasadne.

Sygnalizacja powstała, ponieważ znalazła się w projekcie przebudowy ul. Dąbrowskiego, na które Łódź otrzymała unijne dofinansowanie. Gdy podniosły się głosy, że jest zbędna, nie można już było się wycofać z pomysłu bez utraty dofinansowania na cały projekt. Początkowo urzędnicy chcieli wybrnąć z kłopotliwej sytuacji i ... postawić sygnalizację, bez podłączenia jej do prądu, potem włączyli tylko migające światło pomarańczowe. Teraz jest normalnie...