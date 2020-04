Wiosna w ZOO Safari w Borysewie, zobacz co porabiają krówka Psotka, surykatka Ludwiczek. lwy, tygrysy i inne zwierzęta [ZDJĘCIA I FILMY]

Większość podopiecznych ZOO opuściła swe zagrody bez większych przeszkód. Są jednak i tacy mieszkańcy, którzy na przeprowadzkę potrzebują czasu. Dla przykładu przenoszenie papug falistych z zagrody do woliery pod gołym niebem może zająć nawet kilka godzin. Ptaki trzeba ostrożnie złapać i przenieść. Problem w tym, że nie zawsze są do współpracy.

Tegoroczna wiosna jest chyba pierwszą w historii ZOO Safari, podczas której nikt, poza pracownikami nie podgląda mieszkańców zwierzyńca, hasających po przestronnych wybiegach. Nie ma turystów, nie ma odwiedzin, a co najgorsze nie ma dzieci, do których obecności spora część zwierząt się już przyzwyczaiła. Mimo tego wiosna w ZOO rozgościła się już na dobre.

Była karmiona butelką i dużo przebywała w ludzkim towarzystwie, była więc przekonana, że również jest człowiekiem – mówi dr Natalia Zawisza. - Na wybiegu jest dziś drugi raz, ale radzi sobie dobrze. Bardzo wspiera ją kuc szetlandzki, z którym przez cały czas się bawią. To całkiem dobrana para. Psotka go zaczepia, a on to chyba lubi.

W hierarchii tych zwierząt samiec pełni drugoplanową rolę – mówi dr Zawisza. - Często jest więc spychany na margines. To sprawia, że zawsze jest na uboczu. Czasem swoją bierną postawę przypłaca tym, że samice wyprzedzają go w zdobyciu co lepszych kąsków.

Surykatka Ludwiczek

Surykatki świetnie czują się w wiosennym, ciepłym słońcu. Są ciekawskie, więc każdy nawet najmniejszy ruch na alejce sprawia, że tłoczą się przy szybie wybiegu, by sprawdzić, co się dzieje. Jedną z sympatyczniejszych postaci w stadzie jest Ludwiczek.

Ludwiczek mimo imienia jest samiczką - mówi dr Natalia Zawisza. - Nazwaliśmy ją tak trochę na wyrost.

By zbadać płeć surykatki, trzeba ją po prostu złapać. Pracownicy ZOO urządzają jednak łapanki bardzo rzadko, by nie stresować zwierząt. W tym przypadku odłów był jednak konieczny, bo zwierzę zachorowało.

- Na tle grupy Ludwiczek zachowywała się trochę inaczej – mówi dr. Zawisza. - Podczas badania okazało się, że nie słyszy i słabiej widzi. Po pewnym czasie doszła jednak do siebie i świetnie się odnajduje w grupie.