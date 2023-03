Wille jak z filmu. Oto luksusowe domy na sprzedaż w Piotrkowie, Bełchatowie, Tomaszowie i Opocznie ZDJĘCIA

Luksusowe domy na sprzedaż w Piotrkowie, Bełchatowie, Tomaszowie i Opocznie

Ceny na rynku nieruchomości szaleją, ale jeśli ktoś szuka domu gotowego do zamieszkania i to w dobrej lokalizacji musi liczyć się z kosztami. Takie domy i wille są dostępne na otodom.pl w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach, Bełchatowie i na obrzeżach miasta, a także w Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie. . Wśród nich są także bardzo luksusowe wille. Znajdziecie w nich bogate wnętrza i przepięknie zagospodarowane tarasy i ogrody, a także cudowne salony, łazienki, sypialnie oraz przestronne pokoje wyposażone w najnowocześniejsze meble i sprzęt. Wśród najnowszych ofert znaleźliśmy takie perełki w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Opocznie. Ich ceny wahają się od 1 mln zł do blisko 1,5 mln zł.

Zobaczcie je na zdjęciach w galerii. Mogą być inspiracją przy urządzaniu wnętrz.