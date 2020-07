Wieża na Śnieżniku w 2021 roku! Gmina wyłoniła wykonawcę [WIZUALIZACJE]

Przypomnijmy, że obecne wizualizacje nowej wieży widokowej powstały w 2013 roku w Pracowni Architektury "Januszówka" w Bielsku-Białej. Budziły one nieco kontrowersji wśród turystów, którzy twierdzili, że wieża wygląda jak "wielka blender" i nie można czegoś takiego budować w miejscu, gdzie przez lata stała piękna konstrukcja z 1899 roku. Poprzednia, kamienna wieża została zbudowana z inicjatywy Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego na Śnieżniku. Składała się z dwóch przylegających do siebie wież i schronu turystycznego. Została wysadzona w powietrze w 1973 roku z powodu złego stanu technicznego. Ta decyzja też wzbudza do dziś wiele kontrowersji. Po dawnej wieży na szczycie Śnieżnika Kłodzkiego pozostała sterta gruzu, na którą wdrapują się turyści, jak na prowizoryczny punkt widokowy. Kopuła szczytowa Śnieżnika jest płaska i rozległa, przez co nie ma jednego, optymalnego miejsca, z którego rozpościerałby się widok na wszystkie strony. Ma się to zmienić właśnie po odbudowaniu wieży.

Według dotychczasowych planów i wizualizacji, wieża miała mieć około 33 metry wysokości i kamienną podstawę. Ponad nią ma się znaleźć zwężana ku górze, przeszklona - stalowa kładka schodowa prowadzącą na najwyższy punkt widokowy. Jak oceniacie te wizualizacje nowej wieży?