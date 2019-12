Wiesław Wraga: Zmiany kadrowe w Widzewie są konieczne, ale niewielkie

Obecnie 56-latek prezesuje Stowarzyszeniu Byłych Piłkarzy Widzewa Łódź i naucza gry w piłkę nożną chłopców w szkółce prowadzonej przez byłego widzewiaka Krzysztofa Kamińskiego. Na stadionie Widzewa jest jednak częstym gościem, żyje sprawami drużyny prowadzonej przez trenera Marcina Kamińskiego. Ma też swoje zdanie, jeśli chodzi o zimowe transfery lidera II ligi. - Transfery są konieczne, ale trzeba do nich podejść spokojnie - mówi. - Trzeba wzmocnić drużynę pod kątem występów w pierwszej lidze. Moim zdaniem wystarczy jeśli pozyskamy trzech lub czterech piłkarzy, ale takich którzy przyjdą do klubu i podniosą poziom drużyny, będą grać, a nie siedzieć na ławce rezerwowych. Nie może być tak jak to już w przeszłości w Widzewie bywało, że w każdej przerwie między rozgrywkami wymieniono z dziesięciu piłkarzy. Do transferów trzeba podejść spokojnie, z rozwagą. Wierzę, że tym razem tak będzie, bo mamy w klubie ludzie odpowiedzialnych za sprawy transferowe.

Na pytanie, na której pozycji konieczne jest wzmocnienie drugoligowca Wiesław Wraga odpowiada. - Konieczny jest solidny piłkarz w środku pomocy, taki który potrafi pokierować grą drużyny - mówi. - Przy dobrym środkowym pomocniku lepiej grają skrzydłowi, zresztą tacy przebojowi piłkarze na tej pozycji też by się przydali. Tacy, co to potrafią wygrać pojedynek jeden na jeden. Jeśli uporządkujemy pomoc, to Marcin Robak nie będzie się musiał cofać po piłkę po 50 i 60 metrów. To doświadczony napastnik i jeśli dostanie dobrą piłkę, to spokojnie akcję wykończy.

Wiesław Wraga wzbrania się od wymieniania nazwisk piłkarzy, których czas w Widzewie, jego zdaniem, się skończył. Uważa jednak, że trudniej będzie awansować do I ligi obecnie nić w poprzednim sezonie. To dlatego, że więcej drużyn jest chętnych na grę w I lidze. ą