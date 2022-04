Wieś Wielkanoc w Małopolsce ma cudowne źródełko i wyjątkową nazwę. Wiedziałeś o jej istnieniu?

Wieś Wielkanoc przed świętami budzi zainteresowanie

Kiedyś działał tutaj kamieniołom. Kościół i szkoła są w sąsiedniej Gołczy.

- Mamy bodajże 66 numerów domów, 242 zameldowanych i 36 kilometrów do Krakowa. Idą święta, co moment przyjeżdżają do nas ekipy telewizyjne. Zainteresowanie jest duże, bo i nazwa faktycznie nietypowa - opowiadał kilka lat temu Tadeusz Szymborski, sołtys Wielkanocy. Wioski, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1382 roku (kroniki sądowe).

- Skąd pan jest? Mówię, że z Wielkanocy. Ależ to niemożliwe, reagują czasem ludzie. Mogę dowód osobisty pokazać, odpowiadam

- relacjonuje z uśmiechem sołtys. Jak podkreśla, dumny z niebanalnej nazwy.

W Wielki Piątek, jeszcze przed wschodem słońca, zjeżdżają do naszej Wielkanocy ludzie. Odwiedzają źródełko, ponoć ma uzdrawiającą moc - mówi Tadeusz Szymborski. Według legendy, pomogło śmiertelnie choremu dziecku, które dziadek zanurzył w lodowatej wodzie.