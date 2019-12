Wieruszów płaci za czytanie książek! 7 tys. zł główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie "Czytelmistrz 2020"

„Czytelmistrz 2020” to konkurs czytelniczy kierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki. Jest autorskim pomysłem burmistrza Wieruszowa Rafała Przybyła oraz dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Anety Możdżanowskiej. Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa. Organizatorzy przewidują dla najlepszych uczestników konkursu, bez względu na miejsce zamieszkania, nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce jest to 7 tys. zł brutto, za drugie 3,5 tys. zł, za trzecie 2 tys. zł. Książki, które należy przeczytać, prezentujemy w galerii zdjęć.

W pierwszej edycji hasło przewodnie konkursu brzmi „Wolność od deski do deski”. Temat przewodni wybrany został, by uczcić 30. rocznicę pierwszych, wolnych demokratycznych wyborów w Polsce, obalenie komunizmu w Polsce i wielu innych przemian, do których doszło w konsekwencji działań Polaków w 1989 roku. Tematyka konkursu nawiązuje do ogólnie pojętej wolności.