Wiemy kto z kim będzie grał w II lidze. Silni będą Czarni

Start nowego sezonu zaplanowano na 26 września, natomiast ostatnie mecze o ligowe punty powinny zostać rozegrane 19 grudnia. Wśród kobiet mamy dwa zespoły z województwa łódzkiego. To Łaskovia Łask oraz beniaminek Libero VIP Gwarnat Aleksandrów Łódzki. Obie te drużyny rywalizować będą w grupie trzeciej. W grupie tej znalazły się ponadto: Energa MKS II Kalisz, Polonia Świdnica, Jedynka Siewierz, Sobieski Oława, Chełmiec Wałbrzych, Silesia Volley Mysłowice, Volley Wrocław, UKSSokół 43 AWF SMS Katowice, Nyskie Towarzystwo Siatkówki Kobiet - Nysa NTSKINysa. To znacznie silniejsza grupa, niż w roku ubiegłym, kiedy to drużyna z Łasku rywalizowała z klubami z Mazowsza oraz Podlasia.

Za to drużyny męskie województwa łódzkiego trafiły do grupy trzeciej. Oto skład tej grupy: Czarni Rząśnia, Bzura Ozorków, Lotnik Łęczyca, SMS PZPS I Spała, Kasztelan Rozprza, Tubądzin Volley MOSiRSieradz, AZSUMKS Toruń, WKSWieluń (beniaminek), LKSLUKSDobroń (beniaminek), Hetman Włoszczowa. Czarni Rząśnia, którzy stanęli przed szansą na I ligę, ostatecznie rywalizować będą w lidze II. Szansę gry na zapleczu PlusLigi dostały BASBiałystok, Avia Świdnik oraz Olimpia Sulęcin. Trener drużyny Sławomir Augustyniak buduje jednak ciekawy zespół. Do Rząśni przyszedł Stanisław Wawrzyńczyk i trzeba powiedzieć, że jak na realia drugoligowe, to naprawdę ciekawy transfer. Wystarczy wymienić, że 30-letni siatkarz to między innymi dwukrotny mistrz Austrii z SK Posojilnica Aich/Dob, mistrz Słowacji z SPUNitra oraz ubiegłoroczny triumfator rozgrywek w Rumunii. Reprezentował wówczas barwy SCMU Krakowa. Stanisław Wawrzyńczyk to także srebrny medalista Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej sprzed ośmiu lat. Przyszedł także Jędrzej Maćkowiak. To z kolei siatkarz mający za sobą występy w pierwszoligowych zespołach takich jak Krispol Września, Mickiewicz Kluczbork i Gwardia Wrocław. Klub z Rząśni przedłużył za to kontrakty z Jakubem Skadorwą, Maciejem Kurnickim, Patrykiem Drążkiem oraz Rafałem Muchą. Czarni będą najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa tej ligi.

Z kolei w Tubądzinie Volley Sieradz mamy nowego trenera. Bartosza Jabłońskiego zastąpił ostatecznie Patryk Spychała, który ma także pojawiać się na boisku.Jak informuje prezes sieradzkiego klubu Adrian Woźny w klubie pojawią się nowi siatkarze. W Tubądzinie Volley zdecydowali się pozostać na nowy sezon Michał Mysera, Kacper Kujawiak orazMichał Pękalski.

