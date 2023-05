Wiemy, kiedy odbędzie się Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Konopnicy ZDJĘCIA, VIDEO

Klub Motocyklowy Husaria, który od samego początku organizuje Ogólnopolski Zlot Motocyklowy w Konopnicy poinformował właśnie, że tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-23 lipca.

- Zapraszamy. Będzie się działo. Jak co roku zrobimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić uczestnikom zlotu moc atrakcji i świetną zabawę - mówi Roman Płuciennik, prezes Klubu Motocyklowego Husaria.