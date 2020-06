Wieluń. Sympatyk Andrzeja Dudy zaatakował kobietę. Ciemna strona wiecu prezydenta[FOTO, WIDEO]

Jak mówi Mikołaj Obalski, nie był to jedyny akt agresji skierowany w stronę przeciwników prezydenta Dudy.

-Do ataków na przeciwników nadania obywatelstwa Wielunia dochodziło co chwilę, sam zostałem bezpodstawnie uderzony. Zostałem zaatakowany przez mężczyznę w podeszłym wieku na samym początku zgromadzenia.

Dokładnie gdy na telebimie została wyświetlana transmisja z kina. Atakującemu nie spodobały się nasze postulaty, nasza wolność do wyrażenia poglądów. przez co zostałem zaatakowany i uderzony z pięści w głowę - relacjonuje Obalski - Zabolały mnie te czyny, ponieważ jesteśmy w „Mieście pokoju i pojednania”. Zabolały mnie te czynny nienawiści, ponieważ nieopodal jest monument „Wiecznej Miłości”.

Zabolało mnie to,bo tu- w tym mieście- w Wieluniu, 1 września 1939 roku doszło już raz do zbrodniczego ataku nienawiści...