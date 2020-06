Wieluń. Koronawirus na maturze. Nauczyciele i uczniowie na kwarantannie, egzaminy pod znakiem zapytania

U jednego z nauczycieli zasiadających w komisjach egzaminacyjnych w ZS nr 1 i I LO w Wieluniu potwierdzono koronawirusa. Kwarantanną objęty został personel placówek i uczniowie, którzy mogli mieć kontakt z zakażonym. To łącznie blisko 30 osób. Cześć maturzystów ma przed sobą jeszcze egzaminy. To, czy będą do nich mogli podejść w terminie zależy od wyników testów. Koronawirus, z innego powodu pojawił się także w ZS nr 2 w Wieluniu.

Koronawirus na maturze. Wczoraj wieczorem wieluński sanepid otrzymał dodatni wynik badania na koronawirusa wykonanego u nauczyciela jednej z wieluńskich szkół. Jak wyjaśnia dyrektor sanepidu Barbara Sułkowska, w trakcie dochodzenia epidemiologicznego ujawniono, że nauczyciel zasiadał w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych. Jedną z placówek, w której nauczyciel pracował w komisji jest Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu. Matura 2020 w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu Jak wyjaśnia dyrektor placówki Elżbieta Urbańska-Golec, jest to nauczyciel z innej placówki. Uczniowie, którzy byli na salach, gdzie zarażony SARS-CoV-2 pracował w komisjach zostali objęci kwarantanną. Wieluński sanepid wykona im badania więc jest duża szansa, że będa mogli spokojnie podejść do kolejnej części egzaminów w następnym tygodniu – mówi dyrektor ZS nr 1. Wszystko zależy jednak od wyników przeprowadzonych testów. Jak wyjaśnia dyrektor wieluńskiego sanepidu, uczniowie są wyznaczeni do badań na jutro. W optymistycznej wersji wydarzeń wyniki powinni otrzymać już w sobotę. Jeśli tak się nie stanie, będą je znać w poniedziałek. W Zespole Szkół nr 1 kwarantanną objętych zostało 26 uczniów i dwoje nauczycieli. Do kolejnego egzaminu maturalnego w placówce nie przystąpi jedna z objętych kwarantanną osób. Jak wyjaśnia dyrektor szkoły, egzamin odbywa się jutro. Nauczyciel, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem pracował też w komisji w I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Matura 2020. Maturzyści z I LO w Wieluniu już po egzaminie z matematyki Tam jednak kwarantanną objęto znacznie mniejszą liczbę osób.

Jak wyjaśnia dyrektor szkoły Zbigniew Wiśniewski, kontakt z nauczycielem mogło mieć trzech uczniów i jeden nauczyciel liceum. Maturzyści z LO są już jednak po egzaminach. Zakażony koronawirusem nauczyciel to pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Tam jednak od dawna pracował on zdalnie i nie miał kontaktu z personelem ani z uczniami. Matura 2020. Egzamin z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu W szkole pojawił się jednak inny problem. Jak mówi dyrektor Dariusz Kowalczyk, grupa pięciu uczniów wraz z nauczycielem i wykładowcą z zewnątrz wzięła udział w kursie finansowanym ze środków europejskich. U wykładowcy potwierdzono zakażenie, stąd też zarówno uczniowie jak i nauczyciel zostali objęci kwarantanną. Najprawdopodobniej sytuacja zaszkodzi jednemu z uczniów. W tej grupie nie ma maturzystów, ale jest jeden uczeń, który miał przystępować do egzaminu zawodowego. Będziemy to sprawdzali jeszcze ale prawdopodobnie nie będzie zdawał – mówi Dariusz Kowalczyk. Wybory 2020: zadaj pytanie kandydatom na prezydenta Wideo