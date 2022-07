Wielkie, stalowe, błyszczące serce za kilka dni stanie na placu WOŚP w Łodzi. Przetransportują je w nocy na wielkim dźwigu

Montaż serca odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, przed weekendem. Na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już przygotowany fundament pod rzeźbę. Serce zostanie zamontowane za pomocą specjalnych śrub kotwiących i będzie sprawiało wrażenie, jakby wyrastało z ziemi. Po montażu zostanie zasłonięte aż do środy.

Niezwykle trudny transport serca przez całe miasto odbędzie się najprawdopodobniej w nocy z czwartku na piątek (14-15 lipca). Do tego celu został wynajęty duży dźwig hds, który ustawi skrzynię z sercem na platformie transportowej i przewiezie przez miasto. Serce ma ogromny gabaryt (3,5x3,5x2,1 m), waży około tony, więc przewiezienie go na docelowe miejsce to będzie niecodzienna akcja. Do tego czasu serce w specjalnym koszu stoi w magazynie firmy przy ul. Puszkina, gdzie fachowcy od metalu polerują je tak, by nie było na nim żadnej rysy, a lustrzany efekt był idealny.