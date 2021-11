Wielkie morsowanie w Sieradzu wystartowało! Na początek 88 śmiałków z regionu FOTO

- Nie przypuszczałem, że aż tylu was tu będzie - mówił na powitanie sezonu Jacek Mikołajczyk, prezes Sieradzkiego Klubu Morsa. - Rok temu zaczynaliśmy od trzydziestu kilku osób, a na koniec była nas ponad setka. Liczę, że teraz dociągniemy do 200 osób. Sezon kończymy dopiero w pierwszy dzień wiosny, a spotykamy się od dziś w każdą niedzielę o 12. W listopadzie robimy wyjątek, bo kąpiemy się w Święto Niepodległości, także o 12. Gorąco wszystkich zapraszam, nawet do kibicowania.