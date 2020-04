Wielkanoc 2020. Słodkości na świąteczny stół, pyszne ciasta, ciasteczka i torciki cz.1 [PRZEPISY]

Serniczek w wiśniami 150 g herbatników 50 g masła 6 łyżek dżemu wiśniowego 225 g sera ricotta 200 g kremowego twarożku 200 ml śmietanki 150 g cukru pudru 3 jajka 2 łyżeczki esencji migdałowej 50 g mąki 2 łyżki mąki kukurydzianej 675 g wiśni w syropie do dekoracji Pokrusz herbatniki i wymieszaj je z rozpuszczonym masłem i wyłóż na dno natłuszczonej tortownicy.Tak przygotowany spód schłódź w lodówce przez 30 minut, a potem rozsmaruj na nim dżem. Utrzyj starannie ser ricotta, twarożek, śmietankę i cukier. Dodaj jajka oraz esencję migdałową . Wsyp mąkę i dokładnie wymieszaj. Przygotowaną masę wylej na herbatnikowy spód. Piecz przez godzinę. Pozostaw do ostygnięcia na ok godzinę. Wymieszaj mąkę kukurydzianą z niewielką ilością syropu z wiśni. Owoce oraz resztę syropu umieść w rondelku. Wlej do niego mąkę kukurydziana rozrobioną z syropem. Podgrzewaj, ciągle mieszając, aż do zgęstnienia masy. Potem poczekaj, aż ostygnie i rozprowadź ją dokładnie na cieście.